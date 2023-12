Atletismo: 20 kms é Super Clube

A secção de Atletismo da Associação 20 kms de Almeirim ficou em 1.º lugar no Super Clube, nos prémios atribuídos pela Associação Atletismo de Santarém.



João Apolinário, Campeão Nacional de Juvenis no Salto com Vara, foi ainda distinguido na cerimónia que decorreu no dia 8 dezembro.



“Parabéns Associação 20 Kms Atletismo Almeirim, este resultado é fruto de muito trabalho e dedicação a esta modalidade, deixo o profundo agradecimento a toda a secção na pessoa do Senhor Luis Leandro, pelo trabalho profícuo e muito dedicado que tem feito no atletismo de Almeirim. Naturalmente que este resultado só foi possível de alcançar, pelo extraordinário trabalho desenvolvido pelo treinador Daniel Leandro. Por fim realçar todos os atletas, que ao longo do ano foram conseguindo os resultados para chegar a este excelente resultado, uma referência especial para o João Apolinário, pela época extraordinária”, destacou o vereador do Desporto, Paulo Caetano.

A Associação 20 kms foi ainda distinguida com certificado de prata pelos 104 atletas inscritos.