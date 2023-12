HMB são cabeça de cartaz da Passagem de Ano em Santarém

Santarém celebra a Passagem de Ano com a banda portuguesa HMB, liderada por Héber Marques, que vão atuar no Campo Infante da Câmara, junto à Casa do Campino, a partir das 00h15.

A festa tem início às 21h00, com um programa para toda a família, onde não vai faltar muita música, carrinhas de “comes e bebes”: Trucks de Street Foods, Churros, Farturas e Pão com Chouriço.

O Grupo Cabra Cega sobe ao palco às 22h30 para aquecer a plateia. Esta banda de Palmela é formada por músicos experientes na área do rock que prestam tributo à música nacional com um repertório cantado em Português, com versões de rock de grandes bandas e artistas da música portuguesa dos anos setenta, oitenta e noventa, como os Táxi , Jorge Palma, Paulo de Carvalho, Zeca Afonso, Xutos & Pontapés, entre outros.

Às 00h00 é lançado um magnífico fogo de artifício, do Campo Chã das Padeiras que vai marcar a entrada no Novo Ano.

Os HMB – Banda portuguesa de soul e funk, em atividade desde 2007, sobem ao palco às 00h15, para dar as boas vindas a 2024, ao som do seu reportório que vai do soul ao R&B, do jazz ao funk e ao hip hop.

Héber Marques, na Voz, Fred Martinho, na Guitarra), Daniel Lima, nas Teclas, Joel Silva, na Bateria e Joel Xavier, no Baixo, trazem-nos novidades. Neste final de ano de 2023, em jeito de prenda de Natal antecipada, lançaram o seu novo single “Sol e Lua”, o primeiro desde 2022, altura em que editaram “A Chapa Tá Quente (feat Pedro Abrunhosa)”, o primeiro de um novo álbum que vai chegar no primeiro semestre do próximo ano, numa espécie de Primavera antecipada.

Os HMB prometem trazer a este Concerto outros grandes êxitos como “O Amor é assim”, “Peito”, “Dia D”, “Não Me Deixes Partir”, “Super Ego” ou “Feeling”.

A banda lançou o seu primeiro disco em 2012. Ao longo dos últimos dez anos, conta com quatro discos de originais. E na sua playlist inclui êxitos como “Dia D”, “Não Me Deixes Partir”, “Super Ego” ou “Feeling”. Foi também uma das bandas que representou Portugal no Rock in Rio, no Brasil, para além de também já terem atuado no Rock in Rio, em Lisboa, para além de nos últimos anos terem ganho dois Globos de Ouro.

Em fevereiro de 2018, os HMB esgotaram o Campo Pequeno para o Concerto de celebração de “A Primeira Década”. Em 2019 fecharam este ciclo de celebrações com um conceito inédito em Portugal – o 3×3, que os levou a tocar 3 dias seguidos, 3 discos, em 3 salas diferentes.

O último disco foi lançado em 2020, “Melodramático”, que não pôde ser tocado ao vivo em digressão por causa da pandemia. Aproveitaram então para fazer algumas versões de temas conhecidos e criar algumas colaborações, como “A Chapa Tá Quente”, com Pedro Abrunhosa.

Mais de 450 concertos em cinco anos, conferem aos HMB o estatuto de uma das bandas portuguesas mais “poderosas” ao vivo.

A partir das 02h00, a música está a cargo do DJ Pedro Diaz – um nome recorrente no cenário da dança em Portugal, nos tops de música, nas listas de vídeos de êxito, nas estações de rádio e nas pistas de dança (na cabine ou tendo as suas canções tocadas por muitos outros DJ’s.

Pedro Diaz é DJ desde 1997 e foi considerado um dos maiores nomes da história dos DJ’s em Portugal. Começou com a nomeação para os

“Dance Club Awards 2005”- projecto Petzi & Diaz – “Forever with you”.

Grandes êxitos como “Dance Floor Angel” nomeaçao para MTV EMA

para melhor música que em 2010 ficou no top 5 durante 6 semanas e

permaneceu no top 10 durante 4 meses, na lista de êxitos da MTV Portugal ou o sucesso esmagador “Sinfonia 2012” que ficou no top 3

durante 8 semanas e no top 10 durante 10 semanas na MTV Portugal, entre novembro de 2011 até ao início de 2012.

Para além de ter feito grandes êxitos, Diaz também assinou o seu nome em várias compilações e CD’s, tais como “Defected in Tha House” (Defected Portugal), “H1t Mix Summer 2011” (Goldbrain/Farol) e “Annual Kaos 2011” (Kaos Records).