Exposição “Pinturas nos anos 90” de João Vitor Costa na Igreja do Divino Espírito Santo

A exposição “Pinturas nos anos 90” do almeirinense João Vitor Costa está patente desde o dia 11 de dezembro, na Igreja do Divino Espírito Santo (Escolas Velhas), em Almeirim.

Esta exposição é uma iniciativa da Associação de Defesa do Património Histórico e Cultural de Almeirim e estará naquele local até dia 21 de dezembro. A mostra pode ser visitada entre as 10h00 e as 13h00 e entre as 13h30 e as 16h30.

João Vitor Costa, natural de Almeirim, estudou Pintura, Escultura e História de Arte no Centro de Arte e Comunicação Visual, Lisboa – AR.CO. Entre 1985 e 1991, percorreu em viagens de estudos países como a Inglaterra, Holanda, França, Alemanha, Suíça e Espanha.

O seu trabalho está representado na Fidelidade – Grupo Segurador e Direcção Geral de Desportos, bem como, noutras colecções particulares.