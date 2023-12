Garcia Apolónia festeja 88 anos

Garcia Apolónia, proprietário do Café Império, festeja hoje 88 anos.

O Sr. Garcia, como é carinhosamente tratado por clientes e amigos, é uma pessoa muito respeitada no concelho e na região, sendo proprietário de uma casa cheia de histórica.

Em outubro de 2019, Garcia Apolónia recebeu o Prémio Carreira na Gala de O ALMEIRINENSE e disse: “Foi uma gala muito bonita, cheia de pessoas da terra e com muitas mostras do grande talento que há na nossa cidade. A gala já ia longa quando anunciaram a entrega do prémio “Carreira”. Foi aí que, ao ver a minha foto no ecrã, percebi que me tinham pregado uma grande partida! Afinal o homenageado era eu… E que homenagem tão bonita! Sinto-me verdadeiramente lisonjeado e grato por aquele momento que me proporcionaram.”

Nos últimos, Garcia Apolónia tem estado adoentado e a equipa de O ALMEIRINENSE deseja as rápidas melhoras ao “Sr. Garcia”.