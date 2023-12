“A receita das minhas broas são de família”

Susana Roque, técnica de farmácia, é uma exímia cozinheira e revela como se tem mantido a tradição das broas ribatejanas. Mas há mais …

Por estes dias e já na azáfama do Natal, a Susana Roque abriu as portas de casa e somos até à cozinha.

“Adoro fazer o presépio, a árvore de Natal, enfeitar a casa com muitas luzes, fazer doces e partilhar com os amigos. Adoro celebrar o Natal com a família e amigos”, começa por dizer.

“É a época do ano que mais gosto. Celebrar o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador”, repete várias vezes.

A técnica de farmácia, conta que “desde muito nova, a minha mãe sempre me incutiu o gosto pelo Natal e pelas tradições. Desde então todos os anos fazemos as nossas broas ribatejanas desde os Santos até aos Reis. Na nossa mesa de Natal está sempre presente as nossas broas, arroz doce, sonhos de abóbora, velhoses, entre outros doces, todos eles feitos pela minha mãe e por mim.”

E tudo começou com a mãe: “A receita das minhas broas já vêm de família, têm passado de geração em geração. E são feitas com produtos de qualidade com muito amor, dedicação e com muito gosto. Desejo a todos um santo e feliz Natal com muita saúde, paz e amor. Que o amor de Cristo permaneça nos nossos corações o ano inteiro. Porque o Natal é todos os dias.”

Depois de uns dedos de conversa, provamos algumas das iguarias que vão ser servidas por estes dias e, mesmo não se conseguindo passar no papel o cheio ou sabor, acreditem que estava tudo delicioso.