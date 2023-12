Canoagem: Atleta de Almeirim na seleção entre os melhores

Martim Figueiredo está convocado para estágio com seleção nacional de velocidade, a decorrer de 16 a 22 de dezembro em Montemor o Velho. Os trabalhos vão decorrer no centro de alto rendimento sobre a tutela do selecionador nacional.



Este ano, o o atleta já entra na categoria de sub-23 e irá realizar provas com os atletas olímpicos João Ribeiro, Fernando Pimenta e muitos outros.

Durante o mês de janeiro (15 a 20) vai realizar novo estágio a decorrer para desenvolver as competências para o controle nacional que será no final do mês de fevereiro.