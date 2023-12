Segundo O ALMEIRINENSE apurou, já esta manhã, existem menos de 50 vagas para inscrição na 1.ª São Silvestre de Almeirim.

A Associação 20 kms de Almeirim limitou a 1000 as inscrições para a primeira edição.

A corrida realiza-se no dia 30 de dezembro com final no Complexo Desportivo do Pavilhão Alfredo Bento Calado.