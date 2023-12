Vouchers: Podem aumentar 20% em 2024

“Para o ano esta campanha 5 vale o dobro vai ter um aumento de 20%. Passando para 120 mil euros. Continuo a entender que é mais útil investir ai que nas luzes de Natal que se esfumam” no final da festa”.

Esta frase foi proferida por Pedro Ribeiro num programa da ALMEIRINENSE TV, quando foi convidado a comentar o pedido das pessoas para que a campanha de apoio ao comércio local fosse reforçado no próximo ano.

O Presidente da Câmara Municipal de Almeirim destaca que “a parceria com a Mov Almeirm (Associação de comerciantes) foi este ano estendida ao Movimento Palco, uma Associação juvenil do nosso concelho. Toda a animação ficou a cargo deles e no final o resultado é muito positivo. Positivo pelas pessoas que visitaram a Pista de Gelo ecológico, a casa do Pai Natal, a árvore, tudo feito pelos nossos funcionários, o comércio, etc. Mas também positivo pelo facto de esta animação ser feita com pessoas do concelho.”