Tigres jogam partida importante da Taça de Portugal e pedem o apoio dos almeirinenses

O HC ‘Os Tigres’ vão defrontar a Sanjoanense, no próximo dia 13 de janeiro, em partida a contar para os 1/16 avos de final da Taça de Portugal.

A partida está marcada para as 16h00, no pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim. O clube, que está entre as 32 equipas que continuam em prova, conta com o apoio de todos os almeirinenses para ultrapassar este adversário.

O HC ‘Os Tigres’ escolheu esta partida para assinalar do Dia do Clube. Para chegar a esta fase, os almeirinenses eliminaram o Infante Sagres (2-0) nos 1/32 avos de final.