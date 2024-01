Treinadora de Almeirim recebe cartão branco

Ana Matias, treinadora das equipas de Juniores Femininos e Benjamins de Futsal do Vitória Clube de Santarém, recebeu na passada sexta-feira, dia 5 de janeiro, a exibição de um cartão branco, instrumento usado pelas equipas de arbitragem para distinguir os mais louváveis atos de fair play.

O momento teve lugar no encontro do Campeonato Nacional Sub-19 de Futsal Feminino, que opôs as vitorianas à CB Castanheira do Ribatejo, com a técnica azul e branca a tomar a louvável decisão de retirar uma atleta da quadra quando o adversário se viu reduzido a quatro elementos, por motivo de lesão.

“Mais um momento que dignifica os valores do desporto e muito deve orgulhar a família vitoriana”, salienta o clube scalabitano.