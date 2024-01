Carnaval no Entroncamento

O Município do Entroncamento realiza no dia 12 de fevereiro, segunda-feira, a partir das 21h30, no Centro Cultural do Entroncamento, a já tradicional Noite Carnavalesca.

A alegria e folia animam a noite de carnaval no âmbito da aposta do município na dinamização no centro da cidade, promovendo iniciativas que têm como objetivo envolver os munícipes na dinâmica cultural que se tem vindo a realizar e o Carnaval não é exceção, porque Carnaval também é cultura e tradição.

A noite que será animada pelo grupo Fun2Rock e conta também com um Concurso de Mascarados nas categorias de adultos e crianças, onde serão premiados os três melhores fantasiados da noite em cada categoria. As inscrições para participar são efetuadas no local e no próprio dia, a partir das 21h00.

O Município lança o repto aos munícipes para se mascararem e se juntarem à festa, numa noite que promete muita animação.

A Noite Carnavalesca é de entrada livre.