Câmara de Almeirim avança para a requalificação da zona da Igreja de Foros de Benfica

O espaço exterior da Igreja de Foros de Benfica até ao ringue desportivo vai ser alvo de requalificação, com a criação de um parque de lazer e desporto, que permitirá a realização de vários eventos nesta localidade da freguesia de Benfica do Ribatejo.

Segundo a autarquia de Almeirim, o projeto já está em fase de execução e terá um custo de cerca de 300 mil euros. Para aquela zona está a ser projetado a mudança de entrada da Igreja, a construção de um parque infantil, um parque sénior e a requalificação do ringue desportivo, que terá nova iluminação e piso sintético.

Entre as traseiras da igreja e o ringue, o executivo camarário pretende colocar uma zona central com árvores e um palco fixo, para as festas e eventos de maior dimensão. Neste local ficam instaladas as infra-estruturas de água, energia e esgoto, para as barraquinhas e tascas que possam vir no futuro a ser necessárias.

O piso terá zona diferenciadas com saibro, a calçada, o pavê, relva e ainda um grande número de árvores.

A empreitada, que dará nova vida e funcionalidade ao espaço, deve estar concluída em 2025.