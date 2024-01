“Musicalidades” Exposição de Tapeçaria Bordada de Dulce Contente

A Galeria Municipal do Entroncamento, acolhe entre os dias 20 de janeiro e 01 de fevereiro a Exposição de Tapeçaria Bordada de Dulce Contente.

A artista, nasceu no Cartaxo e tem formação pela Escola de Artes Decorativas António Arroio na área de têxteis. Foi durante 34 anos professora de Têxteis, Trabalhos Manuais, Educação Visual e Tecnológica, estando agora aposentada.

Esta é a sua primeira exposição ao público e sobre o tema escolhido, Dulce Contente afirma “Sou amante de arte e música, vivi profundamente o movimento rock e tento, nesta exposição, mostrar alguns dos meus ícones mais marcantes. Utilizo os diversos pontos lançados possíveis de executar em tapeçaria bordada.”

A inauguração decorrerá no próximo sábado, dia 20 de janeiro pelas 17h00, um momento que conta com a participação especial do Conservatório de Música do Choral Phydellius.

A exposição pode ser visitada na Galeria Municipal até ao dia 1 de fevereiro, de terça-feira a sexta-feira, das 14h00 às 18h00, e aos sábados, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.