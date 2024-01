Falta de luz em Almeirim: Casas sem eletricidade quase 30 horas

Os problemas da falta de abastecimento de eletricidade, em Almeirim, ficaram resolvidos mas não totalmente. Pelo que O ALMEIRINENSE apurou há casas que estão sem luz há mais de 30 horas.

Um habitante do concelho de Almeirim que esteve sem luz desde das 15h30 do dia 17 janeiro disse ao nosso jornal que como é campistas, não entrou em stress: “Se a luz não vier até amanhã de manhã vamos ter que retirar tudo o que temos no congelador e levar para casa de um familiar.”



Paulo avisa que “vamos reclamar muito muito com à EDP que de maneira nenhuma pode deixar um cliente as escuras durante quase 30 horas. Depois, não podemos esquecer que somos contribuintes mensais desta empresa”.

Na manhã desta quinta-feira, dia 18 janeiro, Pedro Ribeiro clarificava que: “No final da tarde de ontem, como é do conhecimento público, várias zonas da cidade ficaram sem energia. Após vários contactos ao mais alto nível com a responsável das redes a E-Redes, ex EDP Distribuição, foi-me dito que o não sabiam ainda qual o problema e que teria de ser uma causa externa. Posteriormente foi identificado que havia uma árvore, no caso uma Palmeira, que estava a tocar numa linha de Média Tensão, linha essa que no poste tem associado um PT (Posto de Transformação). Se por um lado se percebe que o eventual vento e/ou mau tempo possa levar em certos casos a cortes de energia, já não é possível perceber que o mesmo aconteça devido a uma palmeira. E porque uma palmeira? Uma palmeira leva dezenas de anos a crescer e a E-Redes é responsável pela manutenção da rede e pela garantia do seu regular funcionamento.”



O Presidente da Câmara detalhou que “a empresa pode, mesmo sem acordo do proprietário, cortar a árvore se a mesma estiver a prejudicar o serviço. É isso que aconteceu ontem e pelo que me apercebi mais tarde tem vindo a acontecer ao longo de pelo menos uma década de acordo com relatos de moradores na zona. Assim, a E-Redes não pode alegar mau tempo, nem condições climatéricas adversas e/ou extraordinárias.”

Pedro Ribeiro acrescentou ainda que “esta manhã já fiz uma reclamação formal à E-Redes dizendo ainda que a Câmara está disponível para apoiar, da forma que nos for possível, as reclamações das pessoas afetadas. De qualquer forma sugiro que façam também as referidas reclamações através do balcão virtual da E-Redes – https://balcaodigital.e-redes.pt/requests/iconnection/damages”.