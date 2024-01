Teatro Sá da Bandeira de Santarém abre portas a Ciclo Shakespeare

Nos dias 23, 25 e 26 de janeiro, o Teatro Sá da Bandeira de Santarém concentra-se na obra do dramaturgo inglês, William Shakespeare. A programação do ciclo dedicado a Shakespeare inclui obras-primas do dramaturgo inglês recontadas pelo Teatro Praga, uma formação para professores, artistas e outros interessados e uma conferência performativa de inspiração tiktokiana.

“MacBad” abre o ciclo na terça-feira, dia 23 de janeiro, às 10h30, espetáculo com prioridade para o público escolar. Os atores Cláudia Jardim e Diogo Bento dão vida a esta peça maldita de Shakespeare, “Macbeth”: a “peça escocesa” que tem como características mais marcantes a presença de um trio de bruxas e as suas profecias. Nesta história, o herói e vilão Macbeth chama-se MacBad – não fosse ele o verdadeiro bad guy e será ele que, mesmo tentando escapar às profecias das três bruxas, desempenha o papel de as cumprir. Já os pequenos espectadores serão os protagonistas e também os jogadores, que vão garantir que a história chega ao fim.

“Romeu e Julieta”: uma excelente e lamentável sobremesa é o espetáculo que se segue no dia 25 de janeiro, também às 10h30, para o público escolar. A comédia e a tragédia juntam-se num ambiente culinário para confecionar com a ajuda dos mais pequenos, uma receita de cheesecake com o nome das personagens shakespearianas.

No dia 25, às 18 horas, Cláudia Jardim e Diogo Bento orientam a formação “To Be Shakespeare or not be Shakespeare: that’s the question”, para professores, artistas e outros interessados em aprender novas abordagens de obras clássicas junto dos mais novos. A formação é gratuita e limitada à lotação. Mais informações para teatrosabandeira@cm-santarem.pt.

Para fechar o ciclo, no dia 26 de janeiro, às 10h30, há uma conferência performativa intitulada “William ShakesKKKKKKK”, em formato online e de inspiração tiktokiana, para dissecar a misteriosa biografia de um dos mais famosos escritores de todos os tempos e cujas peças continuam a causar furor. Mais uma atividade com prioridade para o público escolar.