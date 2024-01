Câmara de Almeirim abre concurso público para a exploração do Bar/Salão de Chá da Zona Norte

A Câmara Municipal de Almeirim abriu o concurso público para a concessão da exploração do Salão de Chá do Parque Urbano da Zona Norte, em Almeirim.

Este espaço, propriedade municipal, abrange uma área de implantação de 256m², uma área coberta de 128m² e uma esplanada adjacente de 127m², conforme o caderno de encargos.

A concessão do espaço, tem o prazo de 48 meses (4 anos), com possibilidade de uma renovação por igual período. A autarquia propõe uma renda mensal para exploração do espaço de 250 euros + IVA.

Os interessados em participar no concurso, podem consultar o programa de concurso e o caderno de encargos no Gabinete de Aprovisionamento, entre das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, desde o dia da publicação do anúncio até ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas. A consulta pode ser efetuada através da plataforma https://community.vortal.biz, portal para o qual os concorrentes devem enviar as propostas.

O concurso está em vigor até as 23h59 do dia 4 de fevereiro de 2024.