Santarém recebe Encontro de Jovens Cientistas da UNESCO sobre a Paz

O 26º Encontro Internacional de Jovens Cientistas das Escolas Associadas da UNESCO, sobre “A paz: um compromisso, uma conquista”, teve início esta terça-feira, dia 23 de janeiro, na Escola Secundária Sá da Bandeira, em Santarém.

O encontro conta com a participação de 14 escolas, 90 alunos e 22 professores, de oito países, e que tem como objetivo basilar “promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, baseadas no respeito universal pela justiça e pelos direitos humanos”.

João Teixeira Leite, vice-presidente e vereador com o Pelouro da Educação, na Câmara de Santarém, Adélia Esteves, diretora do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, Pedro Florêncio, delegado regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, Fátima Claudino, das Escolas Associadas da UNESCO, participaram na sessão de abertura que decorreu no Auditório da Escola Secundária Sá da Bandeira.

O vice-presidente e vereador com o Pelouro da Educação, na Câmara de Santarém, enalteceu a organização deste Encontro “com uma temática tão importante e sempre atual, para além de querer congratular esta escola pela organização desta iniciativa, como palco fundamental de experiências, de conhecimento e também de partilha, daquilo que pode ser a construção dum futuro melhor”.

João Teixeira Leite congratulou-se ainda por esta iniciativa “possibilitar a construção de novas ideias e de novos projetos, fundamentais para a construção de um futuro melhor”.

Neste encontro que decorre até à próxima sexta-feira, dia 26, os participantes vão refletir sobre as soluções para uma cultura de paz mundial e partilhar ideias e valores humanistas, de modo a fomentar a cooperação internacional, a compreensão e a harmonia.

Do programa, destaque para as apresentações e os debates dos participantes das várias escolas, para a exposição, cedida pela Fundação Mário Soares: “Willi Brandt: uma vida de luta pela liberdade, pela paz e pela reconciliação entre as nações”, e para a visita de estudo ao Palácio da Pena, em Sintra, e à Fundação Oriente.

Os serões culturais vão ser animados pelo Conservatório de Música de Santarém, pelos “8 D´Aldeia” e pelos jovens artistas da Escola Secundária Sá da Bandeira.

Os alunos e professores participantes são oriundos da Naturwissenschaftliches Technikum Dr.Künkele – Landau (Alemanha), do Liceu nº 397 Eiffel do Dande – Luanda (Angola), do Colégio Guilherme Dumont Villares – S. Paulo (Brasil), do Colégio Los Abetos – Madrid, Instituto de Educación Secundaria Luis Seoane, Colégio Eduardo Pondal e Instituto de Educación Secundaria Pazo da Mercé – Pontevedra (Espanha), Escola Andorrana de Segona Ensenynaça d’Encamp (Principado de Andorra), Hudson High School – Hudson e Newton South High School (EUA), e International School of Turin (Itália).

Das escolas portuguesas, participam alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Alcochete, da Escola Secundária Dr. Bernardino Machado, na Figueira da Foz, e da Escola Secundária Maria Lamas, em Torres Novas, além da escola anfitriã, a Escola Secundária Sá da Bandeira.