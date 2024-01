“As histórias da nossa Vida” são a temática do Carnaval em Santarém

Santarém comemora o Carnaval, de 9 a 13 de fevereiro, sob a temática “As histórias da nossa Vida”.

O programa tem início no dia 9 de fevereiro, às 09h00, com o Desfile de Carnaval das Escolas do Concelho, que vai contar com a participação de cerca de dois mil alunos, das creches, dos jardins de infância e das escolas do ensino básico do Concelho.

A concentração é no Jardim da Liberdade, com passagem pela Rua Teixeira Guedes, Rua Capelo e Ivens, Praça Sá da Bandeira (Largo do Seminário), Rua 31 de Janeiro, Avenida Gago Coutinho e Sacadura Cabral, e términus no Jardim de São Bento.

A Câmara de Santarém também convidou as IPSS – instituições particulares de solidariedade social e as escolas privadas, a associarem-se à iniciativa.

As escolas do concelho de Santarém que vão participar no desfile de Carnaval vão contar com um apoio do Município de Santarém de cerca de 13 mil euros, de forma a criarem fatos e ornamentos alegóricos, enquanto que as escolas que desenvolvam atividades na sua área de incidência, recebem o valor de 1,50 euro por cada aluno.

João Teixeira Leite, vice-presidente da Câmara de Santarém, referiu que “este ano o evento vai ter novas dinâmicas, vai crescer e tenho a certeza que trará até Santarém mais visitantes com todo o impacto positivo que isso representa para a dinâmica da nossa economia local, as nossas ruas do Centro Histórico com vida e alegria e o Jardim de São Bento repleto de atividades.”

Ainda no dia 9, às 14h30, tem início o Baile de Carnaval “Interinstitucional”, no Pavilhão Municipal, que conta com a participação de cerca de 250 utentes beneficiários da rede solidária e dos lares privados, abrilhantado por Madeira Show.

No dia 13, terça-feira de Carnaval, às 15h30, tem início o Corso de Carnaval com Carros Alegóricos e Foliões, no Jardim de S. Bento, que conta com a participação das associações culturais e desportivas do Concelho.

Neste Corso de Carnaval são atribuídos três prémios aos melhores grupos, no valor de 1300,00€ para o 1º Prémio, 2º Prémio de 800,00€ e 3º Prémio de 500,00€. O Grupo mais folião que crie momentos de maior e melhor diversão e interação com o público recebe 600,00€.

Para além destes prémios, assegurados pelo Município de Santarém, a autarquia apoia financeiramente as escolas e as associações que participem nas atividades de Carnaval.

De 09 a 13 de fevereiro (de sexta a terça-feira), das 10h00 às 20h00, o Jardim de S. Bento recebe a iniciativa, Carnaval em Família, que este ano vai contar com muita animação: carrinhas de Street Food, insufláveis, pinturas faciais, animação itinerante, workshops variados, e muitas atividades de lazer e bem-estar em família.