Colisão provoca um ferido na Circular Urbana de Almeirim

Uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um ciclomotor provocou um ferido leve, na manhã desta quarta-feira, dia 24 de janeiro, na Circular Urbana, em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense no local, a vítima deste acidente é um homem com cerca de 80 anos, do Frade de Baixo. O ferido foi estabilizado no local e transportado ao Hospital Distrital de Santarém.

O acidente deu-se na rotunda junto ao kartódromo de Almeirim e o alerta foi dado pelas 9h25.

Nas operações de socorro no local estiveram seis operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por duas viaturas.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.