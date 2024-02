Chamusca promove Ação de Sensibilização sobre Alimentação e Hábitos de Vida Saudáveis

O Centro de Empresas da Chamusca recebeu nos dias 22 e 23 de janeiro uma Ação de Sensibilização sobre Alimentação e Hábitos de Vida Saudáveis, numa iniciativa promovida pelo Município da Chamusca e realizada pelos Agentes Vitamina em colaboração com Catarina Isabel Silva, nutricionista do Município da Chamusca.

A ação teve como público-alvo os agregados familiares em acompanhamento social, nas áreas da Ação Social, Rendimento Social de Inserção (RSI) e beneficiários do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC). Esta iniciativa teve como objetivo principal consciencializar os participantes para a adoção de práticas alimentares saudáveis, métodos eficazes de armazenamento e conservação dos alimentos, sustentabilidade, redução do desperdício alimentar e gestão financeira eficiente.

Durante a sessão, Catarina Isabel Silva destacou a importância de um planeamento semanal das refeições, realçando estratégias de poupança financeira, tais como a elaboração de uma lista de compras e o aproveitamento de sobras para refeições seguintes. Abordou ainda a diversidade de formas de poupar no orçamento mensal, realçando a importância de se cozinhar em casa e seguir uma lista de compras bem pensada, que inclua alimentos essenciais.

Como exemplo, feitas as contas uma pessoa que tome o pequeno-almoço e refeições intercalares em casa gasta em média 40€/mês, se tomar no café gasta em média mais 200€, uma diferença bastante significativa no orçamento mensal, principalmente num agregado familiar com baixos recursos financeiros. A nutricionista deixou sugestões de pequeno-almoço e refeições intermédias, de baixo custo tornando as refeições mais ricas, nutritivas e saudáveis.

Na ação de sensibilização, foram abordados, ainda, temas como a importância do consumo de sopa e a identificação de alimentos a evitar devido ao seu elevado teor de gordura, açúcar e/ou sal.

Os Agentes Vitamina, são os agentes destacados para cumprir a Missão Sadia, uma missão desenvolvida pelo Município da Chamusca para promover a adoção de hábitos de vida saudáveis, com base em três objetivos, entre os quais bem-estar físico, bem-estar mental e emocional e bem-estar social.

A Ação de Sensibilização sobre Alimentação e Hábitos de Vida Saudáveis representa mais um passo na concretização da Missão Sadia, reforçando a importância da educação alimentar e do equilíbrio na promoção da qualidade de vida para toda a comunidade chamusquense.