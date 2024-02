Celebre o Carnaval no W Shopping

O W Shopping convida todos a participar numa celebração especial de Carnaval, repleta de diversão e criatividade dirigida especialmente às crianças. O Centro de Santarém, preparou um Atelier de Máscaras e um espaço de Pinturas Faciais, nos dias 10 e 11 de fevereiro, das 11h às 17h. No dia 13, dia de Carnaval, regressam as Pinturas Faciais, das 11h às 15h, para que as crianças possam desfrutar de mais um dia cheio de cor e alegria.

No Atelier de Máscaras, as crianças terão a oportunidade de dar asas à imaginação e criar as suas próprias máscaras, únicas e coloridas. Com as Pinturas Faciais, poderão transformar-se em personagens mágicos, escolhendo o estilo que mais gostarem.

O Carnaval é tempo de alegria e festa, e o W Shopping uma vez mais, proporciona atividades especiais aos nossos visitantes mais novos, momentos inesquecíveis em que poderão explorar a sua criatividade enquanto se divertem.

