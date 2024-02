Rodrigo Guedes de Carvalho e Ruge em Ferreira do Zêzere

No próximo dia 17 de fevereiro às 16h00 a Biblioteca Municipal Dr. António Baião de Ferreira do Zêzere, promove mais uma iniciativa “À conversa com…” desta vez com o jornalista e escritor Rodrigo Guedes de Carvalho.

Um evento que irá assinala o 20º aniversário da Biblioteca Municipal.

Uma conversa à volta do seu último livro “As cinco mães de Serafim”.

Um livro de paixões, fé e mentiras, numa galeria de personagens inesquecíveis, juras e traições. Segredos tão profundos e inconfessáveis que nos fazem regressar constantemente à pergunta: o que é uma família? Em múltiplos cruzamentos entre o Porto, o Minho, a Galiza e Trás-os-Montes, o romance viaja entre o nevoeiro de um passado doloroso e a força terna da união de três amigos de infância.

Uma iniciativa com entradas livres, mas sujeitas a marcação pelo telefone: 249360152.

À noite Rodrigo Guedes de Carvalho irá continuar em Ferreira do Zêzere, para apresentação do espetáculo de poemas e música com os Ruge, no Centro Cultural Alfredo Keil às 21h30.

Ruge, o mais recente projeto de Rodrigo Guedes de Carvalho com Daniela Onís e Ruben Alves, é um encontro de poesia e música no cruzamento entre a palavra escrita, cantada e falada.

Um espetáculo sobre o amor e tudo o que o envolve. Sobre paixão e revolta.

O Município de Ferreira do Zêzere convida-a/o a comemorar o aniversário da Biblioteca e a participar nesta narrativa de poemas e canções sobre todos nós.

Entradas livres limitadas à capacidade da sala.