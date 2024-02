Coruche: Venda de terreno para turismo na Ermida

O Município de Coruche anuncia a intenção de venda de um terreno destinado à construção de um empreendimento turístico junto à Ermida de Nossa Senhora do Castelo e da Calçadinha, estrategicamente localizado no perímetro urbano da Vila, pelo preço mínimo de 188.227,80 euros. O terreno, com área de 9.682,90 metros quadrados, destina-se ao desenvolvimento de um projeto turístico assente na construção de um empreendimento hoteleiro.



O projeto deve cumprir requisitos específicos, como sejam a criação de um estabelecimento hoteleiro com mínimo de quatro estrelas, oferecendo entre 100 e 190 camas. A construção deve contemplar a utilização de recursos endógenos locais e o projeto deve promover espaços de lazer e bem-estar, com ofertas complementares, como restaurante e bar.



O prazo para apresentação de propostas encerra às 17 horas do 45.º dia a contar da publicitação do respetivo edital, consultável online no site da Câmara de Coruche.