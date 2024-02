Rotary: uma organização de profissionais ao serviço da comunidade

No calendário rotário o mês de Janeiro é dedicado aos serviços profissionais e, normalmente, aquele em que se procede à homenagem ao Profissional do Ano, o mesmo é dizer a uma personalidade que se tenha destacado profissionalmente na comunidade. Esta deve ser vista como uma distinção particularmente relevante por ser atribuída por um clube de profissionais (o Rotary é essencialmente uma organização de profissionais que se disponibilizam a usar as suas competências em benefício das comunidades) a outro profissional que se distinguiu e a quem se reconhecem valores de competência e serviço em benefício do próximo, como os que eles próprios praticam.

Tal não costuma acontecer no Rotary Club de Almeirim por ser este o mês em que se realiza a visita anual do governador rotário ao nosso clube, facto que, pela sua relevância e necessidade de concentração de esforços, acaba por determinar o adiamento daquela homenagem para data posterior.

A escolha desta data para a sua realização deriva do facto de sempre se ter procurado assinalar, por esta via, o aniversário da primeira reunião para a constituição do clube, a qual teve lugar no dia 26 de Janeiro de 2003 A Visita Oficial do Governador (VOG) consiste num evento com múltiplas vertentes; é uma ocasião privilegiada para troca de informações entre o clube anfitrião e o Governador do respetivo Distrito rotário, momento em que este responsável avalia o desempenho e o cumprimento de obrigações dos clubes, fornece orientações sobre a atividade e projetos em curso, marcando, assim, um momento de balanço da atividade, mas é igualmente uma oportunidade para cada clube divulgar os concelhos onde atua, as suas atividades e parcerias.

Para se ter uma ideia da envolvência para o clube, a agenda da VOG costuma incluir visitas a empresas locais que se tenham destacado pela sua relevância local ou pelo seu envolvimento com o movimento rotário, a IPSS e às próprias autarquias, constituindo uma excelente oportunidade para estas darem a conhecer a sua própria atividadee os seus projetos.

Será assim que, no próximo dia 25, iremos receber o Governador do Distrito 1960, Companheiro David Valente, com o qual iremos cumprir um programa de trabalho ao longo do dia e que, como habitualmente, encerraremos com um Jantar-festivo na Quinta da Feteira que reunirá rotários de Almeirim e de outros clubes nacionais, a par com amigos e parceiros da nossa comunidade.