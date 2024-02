Droga e (muitas) munições apanhadas em Almeirim

O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Almeirim, no dia 7 de fevereiro, deteve em flagrante uma mulher de 41 anos, por tráfico de estupefacientes e um homem de 22 anos por posse de arma proibida, no concelho de Almeirim, segundo avançou o Jornal O ALMEIRINENSE.

No sequência de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorria há cerca de quatro meses, os militares da Guarda deram cumprimento a dois mandados de busca domiciliária, tendo sido apreendido o seguinte:

100 munições;

Uma catana;

Duas peças de bijutaria;

Um computador portátil;

Diversos artigos e substâncias relacionadas com o consumo e tráfico de estupefacientes.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Santarém.

Esta ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Santarém e do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Comando Territorial de Santarém.