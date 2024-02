Fazendense vence por meia dúzia e sobe ao segundo lugar do campeonato

O Fazendense recebe e venceu o Forense por 6-0, na tarde deste domingo, 11 de fevereiro, no Estádio Dr. José Sousa Gomes, em Fazendas de Almeirim.

Os charnecos aproveitaram a derrota do Ferreira do Zêzere para subir ao segundo posto na 19ª jornada do campeonato distrital de Santarém, partilhando assim a segunda posição da tabela com o Fátima e Ferreira do Zêzere. O Abrantes é o novo líder da classificação.

Os golos do Fazendense foram apontados por Bruno Sousa (x3), Rodrigo Oliveira, Diogo Pereira e Daniel Arraiolos. Os charnecos tem 40 pontos somados, em 19 partidas já disputadas.