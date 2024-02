Venda irregular de imóvel na Raposa envolve líder do PSD Almeirim

A irmã e cunhado de António Nunes, líder do PSD Almeirim, venderam um imóvel na Raposa que não podia ser vendido.

As negociações com um casal inglês com perto de 80 anos e sem filhos começaram no verão, com a entrega de oito mil euros de sinal e depois mais os restantes 50 mil. As negociações do imóvel foram feitas pelo próprio irmão, até porque a irmã e cunhado estariam fora do país nesta altura.

Em causa, pelo que O ALMEIRINENSE apurou, podem estar várias irregularidades. Não foi assinado, em qualquer momento, uma declaração de compra e venda. O que está assinado é uma declaração de cedência do terreno na Rua Santo António, Lote 107, mas até está rasurado. O terreno não podia ser cedido, pois foi doado ou comprado a um valor muito baixo para incentivar a fixação na freguesia.

Mas mais, neste imóvel estão construídas casas que estão ilegais. O que a nossa investigação apurou, na câmara de Almeirim nunca deu entrada nenhum pedido para construção neste lote.

Para fazer a venda legal teria sido necessária a avaliação feita por um perito avaliador e, se existisse mais valia, a autarquia e junta de freguesia teriam de ser informadas e até autorizarem a venda.

O nosso jornal contactou a irmã de António Nunes que se recusou a fazer esclarecimentos sobre o caso. O líder do PSD Almeirim chegou a dizer que a escritura seria feita em dezembro, mas isso terá sido negado pelo notário e sucessivamente adiado. Ao nosso jornal António Nunes disse apenas que o assunto está a ser tratado.

A venda do imóvel não terá sido declarada às várias entidades competentes, ainda assim o casal inglês está a viver na habitação ilegal.