Atletismo dos 20 kms de Almeirim com vários títulos no Campeonato Distrital de Corta Mato Longo

A Associação 20 kms de Almeirim garantiu títulos coletivos, em vários escalões, no Campeonato Distrital de Corta Mato Longo, que se realizou no domingo, 11 de fevereiro, no Parque da Zona Norte, em Almeirim.

A manhã de chuva intensa e fria não demoveu os 50 atletas que participaram na prova, mas também os mais novos que participaram em provas extra.

Resultados Campeonato Distrital de Corta Mato

Infantis Fem. Carlota Garcia CB Abrantes; Coletivamente: CB Abrantes

Infantis Masc. Rodrigo Ribeiro CN Rio Maior

Iniciados Fem. Beatriz Bastos JD Almansor; Coletivamente: A20Km Almeirim

Iniciados Masc. Rafael Inácio JD Almansor; Coletivamente: A20Km Almeirim

Benjamins Fem. Inês Cabeleira UDZ Alta; Coletivamente: UDZ Alta

Benjamins Masc. Tomás Silvério SC Abrantes; Coletivamente: CB Abrantes

Juvenis Fem. Maria Inês Rufino CD Movimento; Coletivamente: Tomar TH

Juvenis Masc. André Oliveira CNR Maior; Coletivamente: A20Km Almeirim

Juniores Fem. Daniela Inácio JD Almansor;

Seniores Fem. Ana Catarina Carrelo Tomar TH; Coletivamente: Tomar TH

Veteranas Fem. Filipa Moutinho Tomar TH; Coletivamente: Tomar TH

Juniores Masc. Tiago Homem Tomar TH; Coletivamente: Tomar TH

Veteranos Masc. Luis Cancela CD Movimento; Coletivamente: CD Movimento

Seniores Masc. João Valente Tomar TH; Coletivamente: Tomar TH

Antes, no sábado dia 10 de fevereiro, ocorreu o Campeonato de Lançamentos Longos de Inverno, no Estádio Papa Francisco, em Fátima, que contou com a participação da equipa de Almeirim com Ana Santos e Rita Paciência a vencer nas provas de dardo, disco e martelo. Dardo Fem. Ana Carolina Santos A20Km Almeirim 29.43; Disco Fem. Rita Paciência A20Km Almeirim 24.09; Martelo Fem. Rita Paciencia A20Km Almeirim 40.43.

O atletismo regressa no fim de semana de 24 e 25 de fevereiro, com o torneio do triatlo técnico distrital