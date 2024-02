Centro Karaté Shotokan Benfica do Ribatejo com 12 atletas graduados

O Centro Karaté Shotokan Benfica do Ribatejo (CKSBR) participou com 50 karatecas no estágio e exames de de Inverno da Zona Centro da ANAM, que decorreu no sábado, 27 de janeiro, em Tomar.

12 karatecas do clube do concelho de Almeirim passaram de graduação. Rodrigo Feliciano e Martim Apolinário obtiveram a graduação de Shodan (1 Dan cinto negro). Henrique Moço e Ariana Roque para 1 Kyu (último das três graduações de cinto castanho); Rafael Fernandes, Santiago Eduardo, Raquel Castanheira e Ricardo Mesquita para cinto verde (6 Kyu); Diogo Midões para cinto laranja (7 Kyu) e Carminho Fernandes, Bianca Midões e Pedro Eduardo para cinto amarelo (8 Kyu).

“O CKSBR tem tido a ambição de fazer exames de gradução com uma grande qualidade técnica e fazendo um caminho com grande rigor e entrega na parte competitiva”, destaca o clube.

O CKSBR nesta época conta já com 50 Karatecas, e treina no Pavilhão Desportivo de Benfica do Ribatejo três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras.