Associação A Farpa tem novas instalações

A Associação de Familiares e Amigos do Doente Psicótico (A FARPA) tem novas instalações na Avenida António Maria Batista, nº 3, em Santarém.

A mudança de instalações decorreu no passado mês de dezembro para um espaço com melhores condições para desenvolver as suas atividades. A sua localização é outra mais-valia, pois ao situar-se no centro da cidade de Santarém, permite uma maior acessibilidade e proximidade para os utentes, respetivas famílias e comunidade.

Atualmente com 10 utentes, este espaço cedido pela Câmara Municipal de Santarém, vai permitir, no futuro, acolher mais pessoas com doença mental grave, usufruindo de um espaço que possibilita o desenvolvimento de diversas atividades em prol da saúde mental, combatendo, desta forma, o isolamento.

A FARPA promove e apoia iniciativas de cariz comunitário dirigidas a pessoas com patologia do foro psiquiátrico, aos seus cuidadores, profissionais e comunidade em geral, desenvolvendo ações que visam a informação e a sensibilização, contribuindo também para a criação de estruturas próprias no âmbito da reabilitação sociofamiliar e profissional.

Uma dessas atividades é o Fórum Sócio-Ocupacional cujo principal objetivo é a reabilitação de pessoas com doença mental. Com uma equipa multidisciplinar composta por assistente social, psicóloga e animadora sociocultural, o Fórum promove com cada utente um processo individual de reabilitação que vá ao encontro das expectativas do próprio e das suas famílias; um trabalho contínuo de articulação entre a nossa equipa técnica, o utente e as suas famílias.