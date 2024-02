“O Último Fecha a Porta” Carlos Cunha, Nuno Pires e Erika Mota na Chamusca

Os atores Carlos Cunha, Nuno Pires e Erika Mota vão subir ao palco do Cineteatro da Chamusca na próxima sexta-feira, 23 de fevereiro, pelas 21h00, com a comédia “O Último Fecha a Porta”, um espetáculo que promete muitas gargalhadas e uma experiência teatral inesquecível.

A mais recente produção do conhecido ator Carlos Cunha promete ser uma comédia que não vai deixar ninguém indiferente, pois aborda temas comuns a todos, e que nos farão rir de nós mesmos.

Com uma pitada de ironia e humor, o público terá oportunidade de assistir a uma reflexão sobre a vida, o amor, os erros, o medo e os sonhos.

A comédia teatral tem a assinatura de Roberto Pereira e conta a história de dois amigos, Jorge (Nuno Pires) e Artur (Carlos Cunha), ambos sexagenários e divorciados, que com a idade passaram a preocupar-se mais com a saúde e decidiram que estava na altura de fazer exames médicos rigorosos.

A história começa no dia em que Jorge vai buscar o resultado dos exames e descobre que tem apenas três meses de vida. A partir daí decide com o seu melhor amigo e uma enfermeira brasileira (Erika Mota), personagem que se junta a Jorge, e que traz consigo mais confusões do que soluções, fazer uma lista de desejos que quer cumprir ainda em vida.

Os Bilhetes têm o valor de 13,5 euros e já se encontram à venda em Ticketline.pt, no Balcão Único do Município ou na bilheteira no dia do espetáculo.