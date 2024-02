Biblioteca Municipal da Chamusca acolhe exposição S.D.R. Sport Lisboa e Chamusca: Memórias

A Biblioteca Municipal Ruy Gomes da Silva, na Chamusca, inaugurou no domingo, 25 de fevereiro, a exposição “Sociedade Desportiva e Recreativa Sport Lisboa e Chamusca: Memórias”, numa iniciativa do Município da Chamusca.

Na perspetiva de tornar o passado presente, esta exposição documental pretende dar a conhecer as raízes e a dinâmica cultural da SDR Sport Chamusca e Benfica (Delegação n.º 27), a funcionar desde o dia 05 de fevereiro de 1933 e até finais dos anos 80 nas atuais instalações da Biblioteca Municipal, altura em que se deu a fusão entre os clubes da Chamusca com a união entre o Sport Chamusca e Benfica, Sporting Club Chamusquense e Grupo Juventude Chamusquense. A união destes clubes deu origem ao União Desportiva da Chamusca e representou a ambição de criar uma entidade ainda mais forte e competitiva, capaz de alcançar novos patamares de sucesso.

A exposição inaugurada no passado domingo pretende assinalar os 120 anos do Benfica, que se celebram hoje, 27 de fevereiro e os 91 anos da abertura da Sede Sport Chamusca e Benfica, assim como homenagear os atletas e dirigentes que fizeram história no desporto e na cultura chamusquense, contribuindo para a promoção do concelho a nível nacional e internacional. Através de fotografias, documentos e testemunhos, o público pode mergulhar nas memórias e reviver momentos marcantes da SDR Sport Lisboa e Chamusca que englobavam um clube de futebol, um grupo cénico, pesca desportiva, atletismo, bilhar e ténis de mesa.

A inauguração contou com a presença de Paulo Queimado e Cláudia Moreira, respetivamente Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal da Chamusca. No discurso de inauguração o Presidente de Câmara saudou a memória José Rosa Rodrigues, atleta chamusquense, um importante jogador do Benfica e um dos fundadores do Sport Lisboa (atualmente Sport Lisboa e Benfica), que desempenhou um papel crucial na história do clube. Foi durante o seu mandato entre 1904 e 1906, que a primeira direção foi oficialmente reconhecida e que se constituiu a primeira equipa do clube. Mais do que um fundador, foi um líder nato, que guiou o clube nos seus primeiros anos e lançou as bases para o futuro grandioso que se avizinhava. Paulo Queimado saudou também todos os dirigentes e atletas que fizeram parte do Sport Chamusca e Benfica.

Na inauguração da exposição marcaram presença também João Mascarenhas, treinador da Secção de Triatlo do Sport Lisboa e Benfica, desde 2013 e coordenador da secção desde 2017, os atletas do concelho da Chamusca, Cassilda Carvalho (a residir atualmente no Entroncamento), multicampeã nacional de triatlo, atleta das seleções nacionais de triatlo e que integra também o Projeto Esperanças Olímpicas para Los Angeles 2028. Refira-se, que em 2023 foi medalha de bronze no campeonato do mundo de aquatlo e também medalha de bronze na Taça da Europa de Triatlo em Bled.

Destaca-se também a presença de Sofia e Rita Pires (a residirem atualmente no Entroncamento), atletas dos escalões de formação da Escola de Triatlo do Sport Lisboa e Benfica, João Rafael Protásio, ex-atleta das seleções nacionais de triatlo, multicampeão nacional de triatlo e também medalhado nos campeonatos nacionais de atletismo, sempre, pelo Sport Lisboa e Benfica, assim como de Francisco Protásio, ex-atleta das seleções nacionais de triatlo, multicampeão nacional de triatlo.

A exposição está patente ao público na Biblioteca Municipal Ruy Gomes da Silva até ao dia 06 de abril e pode ser visitada de 2ª a 6ª feira das 09h30 às 18h30 e ao sábado das 10h às 13h e das 14h às 16h. Esta é uma oportunidade imperdível para ficar a conhecer ainda mais sobre a história do desporto na Chamusca e celebrar os feitos dos seus protagonistas ao longo dos anos. A entrada é gratuita.