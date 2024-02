Rotary Internacional comemora 119º Aniversário em Almeirim

Realizou-se no passado dia 23 de fevereiro, o jantar comemorativo do 119º aniversário do Rotary Internacional que este ano, por opção da Governadoria (Distrito 1960), teve lugar em Almeirim, na Quinta da Feteira.

Organizado em parceria com o Rotary Club de Almeirim, o Clube anfitrião aproveitou a presença de clubes rotários de vários pontos do país para, como referiu Arnaldo Xarim, presidente do Rotary Club de Almeirim, promover a região, sobretudo, naquilo que é a sua imagem de marca, o vinho. A sala oferecia uma exposição de objetos associados à atividade agrícola, bem como a divulgação do video “Cidade do Vinho – 2024”.

Ainda neste âmbito, o Rotary Club de Almeirim estabeleceu uma parceria com os vinhos MINOC, de Rita Conim que apresentou os seus mais recentes vinhos, tinto e branco – Ma Pe. A assinalar esta comemoração, a enóloga apresentou um vinho branco com a rotulagem alusiva.

A receber os convidados, o Rancho Folclórico Infantil de Fazendas de Almeirim actuou, executando várias modas, não esquecendo o fandango e a sua modalidade do varapau.

Nos seus discursos, o atual Governador David Valente e o governador do próximo ano rotário (2024/2025), Paulo Taveira de Sousa, referiram-se à história do movimento rotário que chega já aos 1,4 milhões de associados espalhados pelo mundo e à importância da intervenção dos rotários nas suas comunidades em áreas como a promoção da paz, a saúde materno-infantil, o apoio à educação, a proteção do ambiente, o combate a doenças, como a poliomielite, e a sustentabilidade e desenvolvimento económico.

Neste evento marcaram presença presidentes e representantes de outros clubes rotários do distrito, representantes do Interact e Rotaract. Pedro Ribeiro, presidente da autarquia de Almeirim e membro honorário do clube também marcou presença