Márcio Sampaio pode entrar no Guinness

Al Hilal soma 24 vitórias seguidas e pode bater recorde mundial dos The New Saints, que em 2016-17 chegaram às 27.

O Al Hilal de Jorge Jesus, que tem como adjunto Márcio Sampaio, consolidou a liderança da Liga saudita de futebol, ao impor-se por 2-0 no estádio do Al Ettifaq, somando a 24.ª vitória seguida (14 no campeonato, três na taça e sete na Liga dos Campeões da Ásia), numa série iniciada em 25 de setembro de 2023, quatro dias após o empate a um no reduto do Damac, para a sétima ronda do campeonato.

A equipa saudita está agora a quatro triunfos de ultrapassar o recorde de vitórias seguidas na história do futebol mundial, 27, que foi imposto pelos galeses do The New Saints na época 2016-17. Para já igualou os 24 triunfos do Coritiba (2011) e terá já na quinta feira oportunidade para chegar aos 25 do Ajax (1955). Para isso é preciso vencer o Sepahan para o campeonato e ir atrás das 26 vitórias, também do Ajax (1971-72), e chegar às 27 do emblema galês.

Com JN