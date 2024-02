Quinta do Casal Branco é a primeira Adega com certificação de Produção Sustentável

A Quinta do Casal Branco, localizada em Almeirim, acaba de ser distinguida com o selo da certificação da sustentabilidade da VINIPORTUGAL. É, até ao momento, a primeira e única adega da região do Tejo e entre as 10 primeiras a nível nacional assumindo a liderança na adoção de práticas sustentáveis.



Este reconhecimento notável, destaca a missão de sustentabilidade da Quinta do Casal Branco, José Lobo Vasconcelos, proprietário, refere “temos a missão de deixar um legado, por isso assumimos a liderança na sustentabilidade. Queremos continuar a ser uma referência na produção de vinhos de qualidade. O futuro depende de nós e das ações que hoje praticamos.”



O Referencial Nacional de Sustentabilidade do Setor Vitivinícola da VINIPORTUGAL, pretende ser um compromisso dos produtores nacionais face à produção sustentável, sendo uma garantia da credibilidade e confiabilidade dos vinhos portugueses nos mercados internacionais. Este referencial destaca-se pela sua abrangência, transparência e credibilidade, baseando-se em auditorias realizadas por organismos acreditados, onde é avaliada a gestão sustentável da organização. São verificados, 86 indicadores nos domínios ambientais, sociais e económicos.



Na Quinta do Casal Branco, foram implementadas várias estratégias no domínio da sustentabilidade, destacando-se:

Reaproveitamento de subprodutos da atividade agrícola, como engaços, lenha de poda e folhas, através da compostagem e posterior adubação orgânica;

Medidas de promoção de biodiversidade, através da criação de abrigos na vinha e promoção das condições de nidificação;



Utilização de fontes de energia renovável;

Gestão eficiente dos recursos hídricos;

Utilização de matérias subsidiárias com menor pegada de carbono, como a adoção de garrafas com maior percentagem de vidro reciclado e de menor peso.

Promoção de atividades culturais de âmbito regional, como a organização do Festival de Música Entre Quintas.

O que permitiu obter face aos resultados da rigorosa auditoria realizada pela empresa Certis, a Quinta do Casal Branco está no nível B de sustentabilidade. O selo concedido pode ser evidenciado, a partir de agora, nos produtos comercializados.



Fundada em 1775, a propriedade que durante quatro séculos foi coutada real espraia-se hoje por 1.100 hectares. Desses, 128 hectares são ocupados por vinha em solos de charneca. A propriedade de José Lobo de Vasconcelos é uma das propriedades mais emblemáticas da margem sul do Tejo. A primeira adega da Quinta do Casal Branco data de 1817.



A forte aposta na viticultura e na produção vinícola, deu início a uma tradição marcada pela inovação, qualidade e consistência dos vinhos produzidos até aos nossos dias, destaca-se as marcas Vinha do Tojal, Falcoaria, Quinta do Casal Branco, Terra de Lobos e Monge. A Quinta do Casal Branco é um lugar privilegiado para desfrutar de múltiplas experiências à volta do vinho.