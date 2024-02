20Km de Almeirim/Restaurante O Pinheiro vence Troféu BTT Pedalar em Portalegre

No passado domingo dia 25 de fevereiro, a nossa Academia deslocou-se até à localidade de Reguengo, no concelho de Portalegre, para realizar a última prova do troféu BTT Pedalar em Portalegre.



Relativamente a esta 5ªprova, os nossos atletas conseguiram alcançar o 1°lugar na classificação por equipas, e trouxeram ainda 7 pódios individuais, distribuídos pelas seguintes categorias com as seguintes classificações:



. Benjamins/Pupilos femininos: Matilde Alves – 1º lugar; Maria Ferreira– 2º

lugar;

. Benjamins/Pupilos masculinos: Pedro Flores – 5º lugar; Miguel Graça – 6º lugar;

Tomás Filipe – 7º lugar; André Dyakuchak – 9º lugar; Gabriel Fidalgo – 13º

lugar;

. Infantil femininos: Margarida Caniço – 1º lugar

. Infantil: Santiago Rodrigues – 3º lugar

. Juvenil: Rodrigo Alves – 1ºlugar; Leonardo Matos – 3º lugar; Francisco

Fernandes – 5º lugar; Salvador Tomé – 8º lugar;

. Cadetes: Simão Pombas – 4º lugar

. Juniores – Afonso Filipe – 1° lugar



Neste dia foram também atribuídas as classificações finais do troféu, onde a classificação foi feita contabilizando apenas os resultados das 4 melhores provas.



Nesta classificação a nossa Academia alcançou o lugar mais alto do pódio, trazendo o

Troféu de melhor equipa jovem. Além disso, os nossos atletas trouxeram ainda seis pódios individuais distribuídos pelas seguintes categorias com as seguintes classificações:



. Benjamins/Pupilos femininos: Matilde Alves – 1º lugar; Iris Vicente – 2º lugar;

Maria Ferreira– 5º lugar;

. Benjamins/Pupilos masculinos: Gabriel Fidalgo – 1º lugar; Miguel Graça – 3º

lugar; Pedro Flores – 6º lugar; Tomás Filipe – 7º lugar; André Dyakuchak – 9º

lugar; Pedro Fidalgo – 18º lugar;

. Infantil femininos: Margarida Caniço – 6º lugar

 Infantil: Santiago Rodrigues – 3º lugar

 Juvenil: Rodrigo Alves – 1º lugar; Francisco Fernandes – 4º lugar; Salvador

Tomé – 6º lugar; Leonardo Matos – 7º lugar;

 Cadetes: Simão Pombas – 4º lugar



“De salientar que em todas as provas temos também a companhia do nosso

atleta André Fernandes, da categoria Master 35, que trouxe o 1° lugar na sua categoria

na classificação geral deste troféu. Estes resultados são fruto do trabalho, do empenho e da dedicação por parte de atletas e treinadores, mas são também consequência do envolvimento, do apoio, da motivação e da amizade que existe entre todos os elementos que compõe esta equipa”, sublinha o clube em comunicado.