Lidl doa mais de 16 toneladas de alimentos a IPSS de Almeirim

O Lidl dou 16,83 toneladas de bens alimentares essenciais, ao longo do ano de 2023, ao Centro Paroquial de Bem Estar Social de Almeirim, que distribuiu esses bens por 360 beneficiários.

Segundo a empresa, a dádiva faz parte da sua política de apoio à comunidade, que através do seu programa Realimenta, ajudou cerca de 11 mil pessoas, a ter acesso a bens alimentares essenciais para a sua alimentação diária. Na zona centro, o Lidl doou 565 toneladas de bens alimentares.

As doações foram atribuídas a 65 instituições sociais, tais como, Centros Sociais e/ou Paroquiais, Santas Casas da Misericórdia, delegações locais da Re-Food, da Cruz Vermelha Portuguesa e do Banco Alimentar, que têm atividade nas proximidades das várias lojas que o retalhista tem nesta zona, assim como do seu entreposto do Linhó, promovendo uma maior ligação com a comunidade.

A nível nacional, estas doações totalizaram 3,8 mil toneladas, que chegaram a quase 162.500 beneficiários, através de 825 instituições de cariz social.