Cisco integra Guia Michelin pela segunda vez consecutiva

O restaurante Cisco, situado na Rua de Coruche, na cidade de Almeirim, integra pela segunda vez o Guia Michelin, sendo um estabelecimento recomendado por aquele que é considerado a bíblia da gastronomia.

O Cisco, do chef Alexandre Albergaria Diniz, é um dos quatro restaurantes que integram esta lista no distrito de Santarém, a par do ‘Ó Balcão’, ‘Casa Chef Victor Felisberto’ e o restaurante ‘A Velha’.

Aquando da entrega da placa do Guia Michelin em 2023, Alexandre Albergaria Diniz destacava que este reconhecimento “representa toda a dedicação da nossa equipa, e a ela lhe pertence. Assim como aos nossos clientes, fornecedores e também à nossa cidade de Almeirim”,

O Guia Michelin descreve o restaurante almeirinense como um “espaço de linha simples clássica-atual”, com “ementa de cozinha tradicional portuguesa com marcado toque caseiro” e com “interessantes recomendações diárias”.

O Guia Michelin é o principal indicador do quão boa pode ser a experiência de comer em determinado restaurante. Por isso, ele é considerado a bíblia da gastronomia. O Guia avalia mais de 30 mil estabelecimentos em três continentes! Até hoje, mais de 30 milhões de livretos já foram vendidos no mundo todo.

Já em 2022, o Restaurante O Cisco recebeu o prémio melhor Restaurante de Cozinha Tradicional atribuído pela revista “A Grandes Escolhas”, que é uma revista mensal, nos formatos papel e digital, orientada para os temas do vinho, gastronomia, enoturismo e lifestyle.