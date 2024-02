Festival Internacional de Balonismo regressa a Coruche

A 7ª edição do Festival Internacional de Balonismo decorre entre os dias 21 e 24 de março, em Coruche, desafiando expectativas no limiar do firmamento.

Organizado pela Câmara Municipal de Coruche, o evento traz a Portugal diversas equipas internacionais de balonismo num programa que prevê sete voos matinais e vespertinos, proporcionando perspetivas únicas das paisagens deslumbrantes da região. Além dos voos somam-se batismos de balão estático, artesanato, produtos locais, street food, animação e teatro infantil, concertos, a VI Caminhada do Balonismo e ainda o sempre muito esperado Night Glow Show.

Ao longo de quatro dias intensos, a agenda propõe momentos inesquecíveis para toda a família. Coruche é epicentro de cores, emoções e experiências memoráveis durante o Festival Internacional de Balonismo. Este ano, pela VII edição, o espetáculo transcende mais uma vez o sonho e a linha do horizonte, numa ode à cultura da região e à riqueza exuberante e plácida da paisagem. Adivinham-se quatro dias inesquecíveis a contemplar os céus e a sobrevoar os territórios de montado, um dos 35 ecossistemas mais importantes do mundo no que respeita à conservação da biodiversidade.

À experiência contemplativa acrescem os atrativos de um Festival que tem vindo a afirmar-se como referência nacional e internacional do balonismo, capaz de reunir todos os anos pilotos e entusiastas de todo o mundo, fazendo de Coruche balódromo de um espetáculo vibrante que convida a sonhar alto e a deixar voar o pensamento e as emoções. No que respeita aos céus, estão previstos sete voos matinais e vespertinos, o espetáculo Night Glow, que alia balões, luz e música eletrónica com DJ pela noite dentro, e ainda a realização de batismos em balão de ar quente estático, que oferecem a oportunidade de viver a experiência gratuitamente.

De pés no chão, o Festival alarga-se à VI Caminhada do Balonismo e ao colorido do artesanato local, dos produtos regionais e de uma variedade de opções irresistíveis no Street Food Fest, onde podem descobrir-se sabores do mundo, paralelamente à degustação da gastronomia ribatejana na restauração local. O cartaz de concertos apresenta, a 22 de março, a banda Sai do Chão (tributo a Ivete Sangalo) e, a 23 de março, os grupos The Peakles (tributo a The Beatles) e One Vision (tributo a Queen). Na tarde de 24 de março há teatro infantil com a peça “A Festa da Carochinha” e espetáculo de magia com o Mágico Vegas. A animação musical e infantil é sinónimo de diversão gratuita para todos os gostos e idades.

Todos estão convidados a explorar, saborear e celebrar o fascínio deste grande evento anual de Coruche, realizado em áreas de acesso livre. Sublinhe-se o caráter gratuito da assistência aos voos e da participação em diversas outras atividades.