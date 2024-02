Município da Chamusca marca presença na BTL e dá a conhecer o melhor que o Concelho tem para oferecer

À semelhança dos anos anteriores o Município da Chamusca vai estar presente na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), uma das mais importantes feiras internacionais dedicadas ao turismo. A BTL decorre na FIL – Feira Internacional de Lisboa (Parque das Nações), arrancou hoje, 28 de fevereiro, e prolonga-se até ao próximo domingo, dia 04 de março.

A presença do Município da Chamusca está integrada no stand de promoção dos municípios do Alentejo e Ribatejo, dinamizada pela Entidade de Turismo do Alentejo e Ribatejo. O objetivo é promover o concelho enquanto destino turístico através da divulgação do Guia Turístico com novos conteúdos, dar a conhecer os produtos endógenos do território, dos agentes económicos locais e do que de melhor o Concelho tem para oferecer na gastronomia chamusquense.

No dia 02 de março, pelas 14h, será apresentado um vídeo e um postal promocional com os principais eventos do Concelho da Chamusca e que ficará disponível em www.visitchamusca.pt. De seguida, o Rancho Folclórico e Etnográfico do Pinheiro Grande fará uma breve atuação, onde mostrará um pouco da cultura e tradição da região chamusquense.

Os visitantes vão ter a oportunidade de degustar alguns dos produtos gastronómicos do Concelho da Chamusca, tais como ferraduras confecionadas pela Padaria da Mathilde, Pinéu Doce da B Bolinho, que tem o arroz como um dos ingredientes principais, um produto endógeno da freguesia de Ulme, trouxas de ovos, doce confecionado por Luísa Garrido (Trouxas da Cuca), almofadinhas do Semideiro e miniaturas de bolos secos sortidos da pastelaria Areias do Vale, bem como azeite, doce e licor de mirtilo, doce de amora e mel, do Casal da Vinha.

Durante o certame decorrerá um passatempo, onde o participante poderá habilitar-se a ganhar um voucher de duas noites, para duas pessoas, no Casal Choutinho e um voucher de uma noite para duas pessoas na Casa d’Edite. Para participar no passatempo, basta estar atento às redes sociais do Município da Chamusca.

Durante o certame serão divulgados os principais roteiros turísticos do Concelho, tais como o Roteiro de Arte Urbana (Ulme e Semideiro), Roteiro da Charneca Ribatejana, Roteiro Borda d’ Água e Roteiro da Terra Branca, numa aposta clara do Município da Chamusca no que diz respeito à promoção e desenvolvimento do turismo da região, com o objetivo de impulsionar os seus pontos fortes e posicionando-se como um destino no Coração do Ribatejo que vale a pena conhecer.