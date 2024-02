Cine Teatro de Almeirim com sistema de imagem e som modernizado com fundos do PRR

O Cine Teatro de Almeirim está a ser alvo de uma modernização no seu sistema de imagem e som. A autarquia candidatou-se ao projeto de “Aquisição de equipamento (DCP) e de vídeo, imagem para cineteatros e centros de arte contemporânea públicos”, do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no valor de 150 mil euros.

A aquisição do equipamento foi adjudicada à empresa Stage Concept, Lda pelo valor total de 184.787 euros através de concurso público, ficando a Câmara de Almeirim a pagar o remanescente do equipamento, no valor de cerca de 35 mil euros. A autarquia recebeu até ao momento uma verba de 19,500 euros.

O equipamento está a ser montado ao longo desta semana e ficará concluído em breve. Com este novo equipamento, o Cine Teatro vai voltar a ter cinema no primeiro fim de semana de cada mês, às sextas e sábados. Na sexta-feira, haverá uma sessão às 21h30. O sábado terá duas sessões. A primeira decorre às 17h30 e é dedicada aos mais novos e e a segunda decorre pelas 21h30. O preço nas sessões da noite é de dois euros e a sessão da tarde custa um euro.

A empresa comercializa equipamentos e desenvolve sistemas em áreas como as comunicações cénicas, mecânica de cena, projecção, sonorização, conferências e tradução simultânea. Oferece ainda soluções integradas para projectos em áreas como teatros, auditórios, centros de congressos, casinos ou centros multiusos.

O programa europeu PRR injetou 16 mil milhões de euros no país, para mitigar impacto económico e social da crise provocada pela pandemia Covid-19.