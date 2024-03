Excursão de Almeirim e Fazendas para ver Bragança encher o campo

Daniel Bragança viveu uma noite de sonho em Alvalade. O médio natural de Fazendas de Almeirim iniciou a partida com a braçadeira de capitão, fez o primeiro tento para o leões e no final foi eleito o homem do jogo pela Sporttv. A partida terminou com a vitória por 3-2, ficando o Sporting Clube de Portugal como líder à condição da Liga Portugal.

Nesta partida, Daniel Bragança contou com o apoio nas bancadas dos avós maternos, avó paterna, país, irmã, madrinha e afilhada.

Na flash interview, no final da partida, o meio-campista destacou a vitória da sua equipa e falou da família.

“Foi uma grande noite. Vencemos e foi muito especial porque tinha os meus avós nas bancadas a apoiar. Terem a oportunidade de ouvir o meu nome neste estádio compensa tudo, todo o esforço ao longo destes anos. Isso é tudo. E depois a vitória, numa jornada importante, vamos continuar jogo após jogo”, refere.

“Já me tinham visto como capitão, mas julgo que é a primeira vez em Alvalade. Agora é continuar, mas estou muito feliz”, adianta o médio.

Os elogios ao médio estenderam-se também a Ruben Amorim, técnico dos leões, que salientou o crescimento competitivo de Bragança.

“É muito humilde, trabalhador e inteligente. Nós percebemos melhor o que nos pode dar. É um grande miúdo”, destaca.

Após um temporada de calvário devido a uma lesão grave, Daniel Bragança soma esta temporada 32 jogos, cinco golos e duas assistências, ao serviço do Sporting CP.

Veja aqui o golo de Daniel Bragança: