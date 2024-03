Quatro produtores de Almeirim presentes no Tejo a Copo 2024

Quatro produtores de vinhos de Almeirim vão estar presentes na edição de 2024 do Tejo a Copo, que se vai realizar no sábado, dia 23 de março, com “morada” no exemplar edifício de arquitetura gótica Convento de São Francisco, em Santarém – que este ano é uma das quatro cidades da Rede Cidade Europeia do Vinho, num cluster a que se juntam Almeirim, Alpiarça e Cartaxo.

Esta mostra, que nesta edição reúne 26 produtores (lista abaixo) com Vinhos do Tejo exclusivamente certificados com selos de garantia de qualidade DOC do Tejo e IG Tejo, é promovida pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo), desde 2019.

A organização introduz, a cada ano, novidades, com vista a capitalizar a experiência que proporciona a quem visita o Tejo a Copo. A edição deste ano estreia-se com horário alargado, embora a manhã seja de acesso exclusivo a profissionais do setor. Entre as 11h00 e as 13h00, o Convento de São Francisco vai estar reservado a produtores de vinho da região, a representantes de restaurantes, garrafeiras, lojas de vinhos e media.

Neste horário, a entrada é feita mediante acreditação, conseguida por convite; pedido de inscrição, feita até dia 20 de março, para o e-mail rota@vinhosdotejo.pt; ou apresentação de comprovativo profissional à chegada do evento. Entre as 15h00 e as 20h30 as portas abrem-se ao público. A entrada no Tejo a Copo 2024 é livre, mas o acesso à degustação dos vinhos implica a compra do copo do evento, no valor de €5,00.

Como é habitual, do programa do Tejo a Copo 2024 fazem parte três provas de vinhos, comentadas pelo sommelier, consultor e embaixador dos Vinhos do Tejo Rodolfo Tristão – que este ano terá um convidado extra, ainda por revelar. A inscrição é gratuita e feita no local.

A edição deste ano volta a ter uma loja de vinhos dedicada aos 26 produtores presentes no Tejo a Copo. Assegurada pela Rota dos Vinhos do Tejo, vai ter dois vinhos de cada produtor, à venda por preços especiais, oferta de saco de pano na compra de 2 ou mais garrafas e portes de envio gratuitos, quando para Portugal Continental e na compra de 6 ou mais garrafas.

Para acederem a estas condições, a compra tem de ser feita durante o evento, sendo que este ano podem levar os vinhos na hora ou optar por recebê-los comodamente na morada eleita.

Nem só de vinho se faz o Tejo a Copo e nesta edição de 2024 os restaurantes convidados são o Pátio da Graça e o Tascá, ambos escalabitanos. Com presença dentro dos claustros, junto à mostra dos vinhos, a oferta gastronómica vai ser feita de seis petiscos, no total, à venda por €6,00 cada um. A animação musical continua garantida, com banda ao vivo e DJ.

“É com enorme agrado que nos deparamos com a crescente notoriedade da iniciativa Tejo a Copo, não só a nível regional, mas também nacional, sendo a afluência cada vez maior e mais variada. Trabalhamos, a cada ano, para que quem nos visita sinta que teve uma boa experiência vínica, gastronómica e cultural – com a capital do Ribatejo a contribuir a diversos níveis. A pensar nisso, sentimos necessidade de alargar o horário, dedicando parte do dia a profissionais, cada vez mais atentos ao evento e aos Vinhos do Tejo.”, afirma Luís de Castro, presidente da CVR Tejo.

TEJO A COPO 2024

Data: Sábado, dia 23 março de 2024

Horário: 11h00 às 13h00 (exclusivo para profissionais); 15h00 às 20h30 (aberto ao público)

Local: Convento de São Francisco, em Santarém

Entrada: Livre

Preço do copo de prova: €5,00

Preço de petisco (unidade): €6,00

Produtores de Vinhos do Tejo presentes no Tejo a Copo 2024: Adega da Gaveta, Adega de Almeirim, Adega do Cartaxo, Agro-Batoreu, Batista’s by Pitada Verde, Casa Cadaval, Casal Branco, Casal da Coelheira, Casal da Fonte, Casal das Freiras, Casal do Conde, Casa Paciência, Companhia das Lezírias, Enoport Wines, Escaravelho Wines, Falua, ODE Winery, Quinta da Alorna, Quinta da Atela, Quinta da Badula, Quinta da Lagoalva, Quinta da Lapa, Quinta da Ribeirinha, Santos & Seixo, SIVAC e Vinhos Franco.