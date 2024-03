Oito vinhos de Almeirim premiados no concurso ‘The Grand International Wine Award’

Os vinhos de Almeirim continuam em evidencia e desta vez oito deles foram premiados a nível internacional. Os vinhos da Falua, Quinta da Alorna e Quinta do Casal Branco venceram medalhas de ouro e prata na edição Spring Tasting 2024 do concurso Mundus Vini – The Grand International Wine Award.

A entrega dos prémio vai decorrer na maior feira profissional de vinhos a nível mundial, onde a comitiva dos Vinhos do Tejo tem tudo a postos para uma participação de peso. De 10 a 12 de março, são 26 os produtores da região, seis de Almeirim, que viajam até à ProWein, na Alemanha, para darem a conhecer novas referências. A entrega dos prémios Mundus Vini acontece no primeiro dia.

Os vinhos premiados de Almeirim são:

Medalhas de Ouro

Quinta da Alorna Reserva das Pedras Tinta Miúda tinto 2020 (Quinta da Alorna) – Best of Show Tejo Red;

Falcoaria Fernão Pires Vinhas Velhas branco 2023 (Casal Branco)

Quinta do Casal Branco Touriga Nacional tinto 2022 (Casal Branco)

Quinta da Alorna Reserva Alvarinho & Viognier branco 2021 (Quinta da Alorna)

Quinta da Alorna Sauvignon Blanc 2023 (Quinta da Alorna)

Conde Vimioso Colheita Selecionada branco 2023 (Falua) – Best of Show Tejo White in Retail Markets

Medalhas de Prata

Quinta do Casal Branco Reserva tinto 2020 (Casal Branco)

Quinta da Alorna Reserva Arinto & Chardonnay branco 2022 (Quinta da Alorna)

A ProWein é o grande evento do sector no que toca a encontros e negociações com vista ao mercado internacional, a grande aposta dos Vinhos do Tejo. No que toca a exportações, houve um crescimento na ordem dos 50%, face a 2022, com quase 10 milhões de litros exportados. A presença nesta feira faz parte do plano anual de promoção da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo), que lança o desafio a todos os agentes económicos para integrarem a comitiva que viaja até à Alemanha e apoia com stand, logística e presença da direção e equipa de marketing.

Este ano, o stand dos Vinhos do Tejo conta com 15 produtores – Adega de Almeirim; Adega do Cartaxo; Casa Paciência; Casal Branco; Casa Cadaval; Casal da Coelheira; Fiuza; Ode Winery; Quinta da Alorna; Quinta da Badula; Quinta da Lagoalva; Quinta da Lapa; Quinta da Ribeirinha; Quinta do Casal Monteiro e Quinta do Côro –, juntando-se outros 11 em espaço próprio, por serem produtores multiregião – Abegoaria; Casca Wines; Enoport; Falua; João Barbosa; Parras; Quinta do Paral; Santos & Seixo; Segur Estates; WineStone; e Vidigal Wines. Ou seja, no total, são 26 os agentes económicos que dizem “sim” a este evento.

No primeiro dia, a ProWein vai ser palco da entrega de prémios do Mundus Vini – Spring Tasting 2024. Para Portugal vieram 352 prémios, dos quais 37 foram atribuídos a Vinhos do Tejo: 29 medalhas de ouro e 8 de prata. No que toca à região, destaque para os brancos Ode Enóloga 2022 (Ode Winery) e Conde Vimioso Colheita Selecionada 2023 (Falua), que para além de medalha de ouro ganharam o título de Best of Show Tejo e Best of Show Tejo in Retail Markets, respetivamente. No caso dos tintos, as mesmas distinções foram atribuídas ao Quinta da Alorna Reserva das Pedras Tinta Miúda 2020 (Quinta da Alorna) e ao Coudel Mor Reserva 2018 (Adega do Cartaxo). A Adega do Cartaxo foi o produtor mais premiado, com 16 vinhos medalhados, 12 dos quais com Ouro e 4 com prata.