João Anunciação vence I Taça do Algarve Cadetes e Juniores

João Anunciação, ciclista natural de Fazendas de Almeirim, venceu a primeira edição da “Taça do Algarve Cadetes e Juniores”, uma prova destinada a atletas de formação entre os 15 e 18 anos, que se realizou no dia 9 de março, em Lagoa.

O atleta da Bairrada Cycling Team bateu a concorrência na tirada de 61,5km e venceu ao sprint este troféu da Associação de Ciclismo do Algarve.

A prova marcou o início da época desportiva para o jovem do concelho de Almeirim.

A Taça do Algarve é composta por um conjunto de provas integradas no calendário competitivo da Associação de Ciclismo do Algarve e é disputada em circuitos, com número de voltas a determinar para cada um dos escalões.