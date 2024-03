Fazendense perde e sai do pódio do Campeonato Distrital

O Fazendense saiu derrotado por 3-0, este domingo, 17 de março, no jogo grande da jornada, em Ferreira do Zêzere, em partida a contar para 23ª jornada do Campeonato Distrital da 1ª divisão de Santarém.

A equipa de Zé Miguel ainda foi para o intervalo com o jogo empatado, mas no segundo tempo, os charnecos não resistiram ao maior caudal ofensivo e acabaram por sofrer três golos.

Com este resultado a formação de Fazendas de Almeirim caiu para a quarta posição, face também à vitória do Abrantes e do Fátima. O Fazendense soma 47 pontos, apenas a três do líder CD Fátima.