Isabel e Ricardo arrasam na primeira prova do nacional

Isabel Leandro e Ricardo Matias venceram, no sábado no pavilhão do Entroncamento, Almeirim, na categoria de dança standard no escalão de seniores 3 iniciados.



Esta foi a primeira prova do circuito nacional.





“Obrigado aos nossos atletas por continuarem a perseguir os seus sonhos e a levar o nome de Almeirim e da Associação 20 kms mais longe e obrigado aos pais e restantes atletas da secção que nos acompanharam e apoiaram neste campeonato”, destaca a direção da seção.

Vasco e Alesia- júniores 2 Open

Standard

Latinas 8° lugar

Ricardo e Isabel – seniores 3 iniciados

Standard

Hugo e Sónia – seniores 2 iniciados

Standard