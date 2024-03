Associação de Comerciantes e Industriais do Fundão visita Almeirim

A MovAlmeirim e a Associação de Comerciantes e Industriais do Concelho do Fundão juntaram-se, no passado fim de semana, à mesa para conviver e trocar ideias e experiências.



A congénere do Fundão foi recebida de braços abertos em Almeirim, onde fizeram questão de saborear a deliciosa Sopa da Pedra. A convite, visitaram Chalés do Tejo onde mostraram vontade de voltar para usufruirem de um merecido descanso.

“No regresso ao Fundão, não irão de mãos vazias. Para o lanche, e para perceberem melhor os nossos sabores e tradições, levarão consigo as deliciosas caralhotas. Obrigada pela visita. Contamos convosco mais vezes!”, destacou a MovAlmeirim.