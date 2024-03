Campanha Nacional de Recolha de Medicamentos esteve em Almeirim

Decorreu neste sábado, dia 16 de março, a Campanha Nacional de Recolha de Medicamentos promovida pelo Banco Farmacêutico, uma iniciativa da Associação para a Assistência Farmacêutica criada para uma intervenção social na área da saúde e do medicamento.

Em Almeirim, a campanha teve como aderentes as farmácias Central, Mendonça-Campus e Mendonça. Ao todo foram doadas 132 embalagens de produtos variados, desde medicamentos de venda livre, a artigos de higiene e bem-estar.

Durante a manhã, o Almeirinense este a acompanhar esta campanha na Farmácia Central onde estavam as voluntárias Ana Paula e Dália do Centro Paroquial de Almeirim que nos referiram que esta campanha é muito importante porque, cada vez mais, chegam ao Centro pedidos de medicamentos, sobretudo, de jovens casais.





Já na tarde do sábado, na Farmácia Mendonça-Campus, os voluntários Ana Rodrigues, António Ferreira e Sílvia Ferrer da ACRAS – Associação Cristã de Reinserção e Apoio Social referiram ao nosso jornal que as pessoas estavam a aderir bem à campanha. Para a ACRAS, os pedidos de ajuda têm-se multiplicado e não conseguem destacar uma faixa etária com mais necessidades. Consideram estas campanhas muito úteis porque, para a própria Associação, é uma forma de conseguir concentrar o seu apoio noutras necessidades. E lembraram que é uma forma de se ajudar também a equipa.

Para o responsável pela farmácia, Filipe Botas, esta campanha tem tido adesão. A farmácia é sensível a este problemática e participa com o espaço, donativos de produto e até são voluntários na sensibilização para a doação. Lembrou ainda que já há outros mecanismos de apoio a pessoas mais cadenciadas, como as farmácias comunitárias ou o programa ABEM.

Já na Farmácia Mendonça, as voluntárias Vanda Mendes e Beatriz Venâncio da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim referiram que 50% dos utentes aderem à campanha. Explicaram que há muitas necessidades de medicamentos mas que não há dinheiro para os comprar. Ficam para o fim na lista das necessidades! Contudo, salientaram que os pedidos de ajuda para compra de medicamentos tem aumentado, sobretudo, em idosos derivado ao caso da solidão a que estão sujeitos.





Questionada pelo Almeirinense sobre a forma de distribuição destes medicamentos, Rosarinho Salavessa, responsável distrital do Banco Farmacêutico referiu que depois de recolhidos, os são separados de acordo com a sua tipologia e distribuídos pelas IPSS’S aderentes.

O Banco Farmacêutico existe há 15 anos em Portugal e, aqui na região, há 13 anos e o objetivo da sua criação é “ajudar as pessoas mais carenciadas através do fornecimento de medicamentos e de produtos de saúde, em colaboração com as realidades assistenciais que operam localmente, tendo por fim educar o homem à partilha e à gratuidade”. A principal ação do Banco Farmacêutico é a Jornada Anual de Recolha de Medicamentos que apela aos donativos feitos por pessoas singulares e farmácias e que ocorre sempre a um sábado.