Chamusca recebe no próximo fim-de-semana a 2ª Edição do Festival das Sopas Ribatejanas

A Freguesia Vale de Cavalos recebe a partir da próxima sexta-feira, 22 de março, e até domingo dia 24, a 2ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DAS SOPAS RIBATEJANAS, numa organização conjunta entre o Município da Chamusca e a Junta de Freguesia de Vale de Cavalos. Este evento, já há muito tempo desejado pela população valcavalense, por retratar a freguesia, tem como objetivo a divulgação e valorização das sopas ribatejanas e conta com a colaboração de associações, coletividades e agentes económicos.

Ao longo dos três dias do Festival serão servidas cerca de 12 variedades de sopas típicas ribatejanas, entre as quais: sopa de carneiro com feijão verde e sopa de agrião, respetivamente vencedoras do 2º e 3º lugar na edição de 2023, sopa de arroz com tripas, sopa de fraca do campo, canja, sopa do campo (entulho), sopa de cogumelos, sopa d’aldeia, couve com feijão, caldo verde, sopa de peixe e sopa de pedra, confecionadas com os produtos endógenos do concelho.



Para além das sopas os visitantes poderão ainda degustar alguns petiscos, de que são exemplo carne de alguidar, moelas, bifanas, carapaus fritos, ovos mexidos com farinheira e pica-pau. Do programa do festival fazem parte ainda outras atividades, tais como showcookings, livecookings, espetáculos e concertos de música, workshops, caminhada, expositores locais, artesanato, folclore e atividades e jogos para crianças, com a presença dos Agentes Vitamina. Destaque para o SHOWCOOKING com a participação do conceituado Chef José Maria Lino (sábado, 23 de março pelas 12h30), que vem confecionar sopa de peixe do rio e suas ovas. Durante o Festival das Sopas decorrerão ainda outros showcookings dinamizados por algumas das freguesias do Concelho e pela Universidade Sénior de Vale de Cavalos, nos quais serão confecionadas sopa de feijão com couve, feijão verde à moda do campo, caldo verde, sopa de arroz com tripas e sopa dourada. Na sexta-feira, a animação musical está garantida com o grupo Los Chupitos (22 de março), sábado com o concerto Siga a Farra (23 de março) e no domingo com a banda Los Invictus & Amigos (24 de março). A música promete continuar pela noite dentro, com o DJ Thiago Moita e o DJ Vassalo, respetivamente nos dias 22 e 23 de março. Considerada o prato mais antigo do mundo, a rainha deste festival costuma ser servida habitualmente ao início das refeições principais. No entanto, para os apreciadores, a sopa pode mesmo ser o prato principal, um destaque que lhe é mais do que justo, dado ao seu elevado valor nutricional. Na gastronomia portuguesa, a sopa tem um lugar de destaque e assume a sua versatilidade, podendo ser o conforto dos dias mais invernosos, ou o refresco de um dia quente de verão. A sopa é um convite aos sentidos (através dos seus cheiros, das suas cores e das suas texturas), ao despertar das emoções (nas memórias que contém) e à adoção de uma alimentação saudável (pelas propriedades nutricionais que lhe são conhecidas). Nesta 2.ª Edição do Festival das Sopas Ribatejanas de Vale de Cavalos, deixe-se surpreender numa viagem pelas histórias, sabores e cores do Ribatejo. A mostra gastronómica decorre no Largo de Nossa Senhora dos Remédios em Vale de Cavalos de 22 a 24 de março. A entrada é livre.